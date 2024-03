Plus de 100 ans après, il fascine toujours autant: des vestiges du Titanic au cœur d'une exposition à Bruxelles

10 avril 1912, Southampton, Angleterre : c’est une promesse de voyage extraordinaire. Une traversée luxueuse pour les plus favorisés, plus modeste pour les autres. À bord du Titanic, plus de 2200 passagers.

Parmi eux, Georges Krins, un violoniste belge de 23 ans, qui est entré dans la légende du Titanic. Il aurait joué jusqu’au naufrage du paquebot. Voici Eric Krins : son petit-neveu ! Son deuxième prénom ? Georges bien-sûr !