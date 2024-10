Plusieurs cours d'eau toujours en alerte de crue après le passage de Kirk en Belgique

Partager:

Les services du gouverneur de la province de Luxembourg se sont félicités pour la gestion des intempéries. Mais la surveillance ne faiblit pas, car il reste plusieurs cours d'eau en alerte de crue ce vendredi.



Les services du gouverneur de la province du Luxembourg dressent un bilan positif de la gestion des intempéries qui ont traversé le territoire provincial mercredi et jeudi. Mais la surveillance reste de mise, car plusieurs cours d'eau sont toujours en alerte de crue ce vendredi. C'est le cas de La Haute, Moyenne et Basse Semois. Même chose pour le Viroin. Et ces cours d'eau devraient rester en alerte de crue encore une bonne partie de la journée. Mais on va vers une amélioration avec une décrue très lente qui se poursuit.

L’autre cas de figure de ce vendredi matin, ce sont aussi les cours d’eau qui ne sont plus en alerte, et qui repassent un seuil en dessous. C'est donc une pré-alerte de crue. Là, il y a la Haute Meuse, la Basse Lesse, l’Eau Blanche, la Chiers et l’Ourthe. Concrètement, cela signifie qu’il y a toujours un risque d’inondations localisées, mais normalement sans gravité. En tout cas, il faut rester vigilant tant que la phase de pré-alerte n’est pas officiellement levée. Ce sera normalement le cas en fin de journée, ou au plus tard samedi matin. Une centaine d'interventions liées aux intempéries Les pompiers de la zone de secours Luxembourg ont effectué une centaine d'interventions liées aux intempéries mercredi et jeudi, rapportaient les services du gouverneur. Des intempéries caractérisées par des cumuls de précipitations annoncés équivalent à un mois complet de précipitations. "Cet épisode climatique exceptionnel nous permet de constater que les dispositifs mis en place à la suite des inondations de juillet 2021 ont parfaitement fonctionné", souligne le gouverneur de la province du Luxembourg, Olivier Schmitz.