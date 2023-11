Pollution de l'eau aux PFAS: "Ce qui est arrivé ne doit plus se produire", admettent les responsables de la Société wallonne des eaux

Cette dernière est revenue en détail sur le fil des événements, avec une ligne du temps débutant en 2017. En mai de cette année-là, la base militaire de Chièvres adresse un mail à la SWDE évoquant spécifiquement la présence de PFAS dans l'eau de distribution. Elle fait état de 5 valeurs et demande l'avis de la SWDE qui répond, quelques jours plus tard, que rien n'est prévu à ce propos puisqu'aucune norme n'est en vigueur.

Un deuxième message de l'armée américaine appellera la même réponse: il n'y a ni norme, ni recommandations. "Aujourd'hui, nous ne pouvons évidemment plus nous contenter d'une réponse comme celle-là. Mais il n'y a pas d'alerte de danger imminent, ce qui explique que le collaborateur de la SWDE n'en réfère pas au Comité de direction", a assuré Isabelle Jeurissen.

Il faut attendre juillet 2021, et un message du cabinet de la ministre, pour que la tête de la société soit alertée. L'ISSEP, l'institut scientifique de service public, analyse alors 6 PFAS - il ne sait analyser que ces 6 PFAS-là. Un seul résultat - l'analyse de l'eau brute du puits de Chièvres - atteint 87 ng/L.

"On aurait pu en rester là mais le 6 octobre 2021, l'administration écrit à la SWDE pour adapter le programme de contrôle adopté un an plus tôt. Et le 13 octobre, le comité de direction écrit à l'administration et au cabinet pour aborder de manière globale la question de la présence des PFAS dans l'environnement, et en particulier dans l'eau", a poursuivi la représentante du comité de direction