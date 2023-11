Les prix de l'énergie baissent, cela se ressent-il sur nos factures? Le porte-parole de Testachats répond

Le gaz et l'électricité coûtent bien moins cher qu'il y a un an, mais cela se ressent-il sur nos factures d'énergie ? Jean-Philippe Ducart, le porte-parole de Testachats était invité sur le plateau du RTL info 13 heures pour répondre à cette question.

Mais attention, cette baisse n'est pas continue. "Il faut aussi rappeler que si on est dans une période de baisse des prix de l'énergie, cette diminution reste encore relativement limitée et il y a des rebonds. Les événements géopolitiques et les conflits ont un impact. On a eu un rebond début septembre, et on a eu un rebond à la fin octobre, début novembre".

Si vous trouvez que votre acompte est trop élevé par rapport à votre consommation réelle, voici les conseils de Jean-Philippe Ducart. "Il est important de contrôler régulièrement sa facture et sa consommation, d'aller sur les comparateurs pour vérifier qu'on est encore dans un contrat avec une bonne formule tarifaire. Si l'acompte est vraiment trop important par rapport à la consommation, il faut demander au fournisseur de le revoir à la baisse".

Avec cette diminution des prix, est-il envisageable de prendre un contrat fixe aujourd'hui ? "Depuis quelques semaines, il y a une double opportunité. Il y a l'opportunité du marché où les prix auraient tendance à baisser et d'autre part, il faut savoir que les fournisseurs reproposent des contrats fixes. C'est une assurance pour la suite, on paie un peu plus cher, mais on se prémunit des variations trop importantes".