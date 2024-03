Pourquoi beaucoup d'entreprises comme Leonidas décident-elles de s'installer en Wallonie? "C'est beaucoup mieux ici que dans Bruxelles"

En 2021 et 2022, la Wallonie a gagné 1.001 entreprises. L'information a été dévoilée par nos confrères du Soir. Il ne s'agit évidemment pas de nouvelles sociétés, mais d'entreprises qui ont quitté Bruxelles et la Flandre. C'est le cas de Leonidas, en cours de déménagement. C'est à Nivelles que le chocolatier va prochainement prendre ses quartiers. Pourquoi cet exode massif dont la wallonie semble être la grande gagnante ?

"Ici, les camions vont arriver et apporter les matières premières, de ce côté-ci", Phillippe de Selliers nous fait visiter le chantier de construction de sa future usine de production de pralines. Implantée depuis 40 ans à Bruxelles, l'entreprise s'installe en Wallonie : "Trouver un terrain de 5 hectares à Bruxelles était terriblement compliqué. On nous en a proposé un, mais qui était vraiment tout à fait hors de prix", justifie le responsable de la confiserie.

La Wallonie s’empare d’entreprises venues de Bruxelles et sort gagnante de la migration entre régions. C'est un gain d’un millier d'entreprises en deux ans. "C'est beaucoup mieux ici que dans Bruxelles. Il y avait un problème majeur à Bruxelles. De plus en plus grave d'embouteillage, de mobilité", explique Phillippe de Selliers.