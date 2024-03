Pourquoi le sommeil entre les hommes et les femmes est-il différent ? Les explications d'une experte

En matière de sommeil, celui des hommes et des femmes n’est pas exactement le même. En cause, plusieurs facteurs, notamment chez les femmes. Alors que, généralement, les femmes dorment plus profondément que les hommes et récupèrent mieux après une courte nuit, elles rapportent pourtant plus de problèmes de sommeil que les hommes.

Cela s'explique par des différences significatives de concentration d'hormones régulant le sommeil et par les fluctuations de ces hormones chez les femmes. Marie Bruyneel, Cheffe de service de Pneumologie et du laboratoire du sommeil au CHU Saint-Pierre, explique : "La biologie et les secrétions hormonales chez les hommes et les femmes sont très différentes. Et donc de manière générale, les femmes dorment plus profondément et un petit peu plus longtemps et récupèrent mieux après une nuit courte (...)".