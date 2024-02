Près de 214.000 Belges ont fait appel aux Banques alimentaires en 2023

Pour l'administrateur délégué de la Fédération, Marc Mertens, cette hausse de la demande découle de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, notamment causée par la situation géopolitique actuelle. "De plus en plus de familles monoparentales, de retraités et d'étudiants n'ont pas eu d'autre choix que de se rendre dans une de nos organisations affiliées pour pouvoir se nourrir", pointe-t-il. Parmi les bénéficiaires de cette aide alimentaire, un cinquième d'entre eux est âgé de moins de 14 ans et 21% sont des mères isolées.

Au total, les Banques Alimentaires ont distribué 23.571 tonnes de denrées en 2023 (+2% par rapport à 2022). Cela a représenté 47 millions de repas, soit l'équivalent de quatre repas par semaine et par bénéficiaire.