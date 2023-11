Près de 30 écoles fermées ce matin à Bruxelles et dans le Brabant wallon: "Nous avons reçu un mail du proviseur à minuit"

Vous êtes nombreux à nous avoir contactés ce lundi matin et cette nuit concernant la fermeture de plusieurs écoles dans le Brabant wallon et à Bruxelles. "Nous avons reçu un mail du proviseur à minuit", écrit Frédéric. "Nous sommes en échange avec les titulaires depuis 2h du matin", explique Isabelle. D'autres, comme Sabah ont raté la communication: "Mon fils a dû rentrer à la maison ce matin".

La cause de ces 27 fermetures: une alerte à la bombe. La police fait le tour de tous les établissements concernés et une évaluation sera faite en cours de journée, précise Cécile Marquette, directrice générale adjointe en charge de la communication à Wallonie-Bruxelles Enseignement. WBE. "Les vérifications se poursuivent dans les écoles. Au cours de la journée, on va réévaluer la situation afin d’apporter une information la plus claire possible aux parents", indique-t-elle en ajoutant que la mesure a été décidée "dans le strict respect du principe de précaution".