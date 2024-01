Que faut-il enseigner à l'école ? Cet événement marquant pour les Flamands qui est oublié chez nous

Dans la nouvelle émission, "Le Rendez-Vous", Christophe Deborsu et ses invités ont abordé une question rarement posée : "Francophones,Flamands : a-t-on plus de points communs qu’on ne le croit… ou pas", en particulier d’un point de vue historique. Au cours de ce débat, une révélation a été faite : un événement significatif pour les Flamands n'est pas enseigné dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles. Ainsi, la question qui se pose est la suivante : que faut-il enseigner en cours d'histoire ?

Et on voit que la Flandre a une vraie fascination pour cette période. La preuve, les Flamands se nomment eux-mêmes des Bourguignons. Pourtant, en Wallonie et à Bruxelles, le sujet est peu abordé.

Le professeur d'histoire Arnaud Pirotte explique qu'elle "va lutter contre cet amalgame qui se constitue à l'époque et Liège va être détruite après différentes batailles. Elle va être pillée et incendiée par les Bourguignons. Et ça, ça laisse un très mauvais souvenir liégeois".

L'histoire n'a pas fait exception

Si cette partie de l'histoire n'est pas apprise aux élèves, c'est parce que : "On est plus dans une approche qui est strictement chronologique, on part plus sur des thématiques et on veut mobiliser un certain nombre de savoirs culturels et de personnages historiques, mais à travers des thèmes".

La ministre ajoute ensuite que "le récit historique, c'est quand même une construction". Elle explique que lors de la refonte des programmes scolaires, ils ont "dû rassembler des experts pour chaque discipline pour déterminer ce qu'on doit apprendre à l'école année par année. Et donc l'histoire n'a pas fait exception".

Devrait-on le mettre dans les prochains référentiels ?

La question se pose alors : l'époque bourguignonne doit-elle être davantage intégrée dans l'enseignement de l'histoire ? Certains estiment que cela pourrait contribuer à une meilleure compréhension de l'identité belge.

Pour Bart Van Loo par exemple, "il y a un besoin de savoir d'où on vient". Cependant, d'autres, comme le professeur Arnaud Pirotte, suggèrent que d'autres périodes, comme celle des Lumières, pourraient être tout aussi cruciales pour comprendre l'histoire de la Wallonie.

En fin de compte, la réponse à la question "Que faut-il enseigner à l'école alors ?" reste complexe et nécessite un équilibre délicat entre les divers moments clés de l'histoire belge.