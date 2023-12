Une vieille rengaine tenace: boire un verre de vin par jour, est-ce vraiment bon pour la santé?

Vous comptez boire un verre le soir du réveillon ? Aucun problème, mais n'oubliez pas de prévoir un BOB ! Pour démentir ou confirmer un vieux préjugé, une question nous a été posée : boire un verre de vin par jour, est-ce vraiment BON pour la santé ? Concrètement, on se dit souvent : quel mal ça peut bien nous faire un petit verre le soir ?

Nous vous répondons ce qui est inscrit sur le site de la Fondation contre le cancer. "Un verre de vin par jour réduit le risque de cancer... c'est FAUX !" Pourtant, selon la fondation, un Belge sur trois estime que c'est le cas !

Selon les recommandations de la fondation, le mieux, c'est donc l'abstinence complète ou alors, se limiter à maximum dix consommations par semaine.

A coté de ça, une étude, publiée dans la célèbre revue scientifique The Lancet et menée dans 200 pays, est sortie en 2018. Résultat : la consommation d'alcool la plus sûre, c'est zéro. L'alcool, même à petite quantité, a des effets négatifs sur notre santé, ça peut créer une dépendance.