À quelques jours des vacances de Carnaval, 1075 jobistes manquent à l'appel dans le secteur du tourisme

De plus en plus d’opérateurs touristiques commencent leur saison lors des vacances de carnaval. Le Forem, via son centre de compétence Tourisme, a redoublé d’efforts pour aider plus de 200 opérateurs touristiques à former leur personnel et leurs futurs collaborateurs. Actuellement, le secteur est encore à la recherche de 1075 postes pour la saison 2024.