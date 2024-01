Qu'est-ce que le plan "cafétéria" qui indigne les pilotes de Brussels Airlines? "Notre salaire a été transformé"

Ce problème se traduit par une perte de 18% du pouvoir d'achat, selon les pilotes, qui avaient dès lors introduit une action en justice et ont obtenu gain de cause. Mais hier, la direction décide d'aller en appel. "Il y a eu beaucoup d'émotion au niveau des pilotes et il y a eu une demande du personnel d'organiser une action rapide pour exprimer son désaccord", justifie Thibaut Jacques Houssa.

Les pilotes sont donc en grève durant 24h et ils sont rejoints par le personnel de cabine, qui lui aussi, se dit victime d'une violente restructuration depuis 2020. "On a des problèmes de plannings, mauvaise répartition des vols, des congés et des périodes de réserves. On a un problème au niveau de la revalorisation des fonctions de chefs de cabine et de la revalorisation des salaires. C'est un problème, parce qu'on ne trouve pas beaucoup de personnes qui veulent encore postuler pour ce poste", explique Jéremy Vanhoutte, chef de cabine et délégué CNE.

La direction, qui dit regretter cette grève, ne souhaite pas s'exprimer sur le fond du dossier et invite les syndicats à de nouvelles discussions, le 24 janvier prochain.