"Quotidiennement, on doit chercher des solutions": la pénurie de médicaments s'aggrave en Belgique

La pénurie de médicaments s'aggrave : en 2023, ce sont 3.596 médicaments qui ont été notifiés comme indisponibles pour une période moyenne de 54 jours. Une situation qui oblige les pharmaciens et les médecins généralistes à trouver des alternatives.

La pénurie de médicaments, ce n’est pas un phénomène nouveau. Mais celui-ci prend de l'ampleur. En 2023, ce sont 3.596 médicaments qui ont été notifiés comme indisponibles pour une période moyenne de 54 jours. Ce chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs années.

Entre 2022 et 2023, la hausse était de 20%. "Tous les jours, nous sommes confrontés à des pénuries. Quotidiennement, on doit chercher des solutions. C’est partout pareil", indique Arnaud Lambert, pharmacien à Bomel. Il poursuit : "Ce sont souvent des médicaments dont l’usage est courant. Là où il y a quelques années, c’étaient des médicaments plus rares"