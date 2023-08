Raoul Ehren très satisfait d'avoir vu des Red Panthers "aussi dominantes"

"C'est un match que nous devions absolument gagner. Avec cinq ou six buts, c'est le scénario que j'avais espéré, même si en tant que coach on en veut toujours un de plus. On doit être très content avec ce résultat, mais aussi avec la manière. Nous n'avons pas laissé la moindre occasion à l'Italie, et nous n'avons pas concédé un seul pc", s'est félicité Raoul Ehren.

Le large succès de samedi n'est pour autant pas de nature à réduire la pression qui pèsera sur les épaules des Red Panthers lors des deux prochaines rencontres, selon le coach.