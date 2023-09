"On a repensé notre tactique": voici comment Michaël, coach, s’adapte aux fortes chaleurs

Décrocher la victoire sous une chaleur étouffante, ça se mérite et ça se prépare. "Il fait chaud aujourd’hui, donc on respecte ce qu’on a déjà entendu au briefing dans le vestiaire. Buvez pas trop à chaque sortie, juste quelques petites gorgées à chaque sortie, sinon vous aurez mal au ventre", explique Michaël Hansroul, coach au Royal Hockey Club de Verviers.

Au bord et sur le terrain, les enfants sont unanimes. "Il fait super chaud, c’est un peu dur, mais ça va, on supporte", confie l’un des jeunes joueurs de hockey.

La règle n°1 est bien évidemment l’hydratation qui doit être régulière, mais aussi les chapeaux de soleil, indispensables en pleine vague de chaleur. "On essaye de mettre la casquette", explique l’une des mères. "Ils ont l’autorisation aujourd’hui, pour ne pas avoir trop de soleil. Et puis boire beaucoup d’eau, on a mis des gourdes en suffisance".

Les coachs ont chamboulé l’organisation des pauses afin d’en avoir plus pour "récupérer et de pouvoir boire un peu plus à ce moment-là". La tactique de jeux a, elle aussi, été repensée : "Le but, c’est de courir le moins possible, de jouer plus avec des passes pour éviter de se fatiguer et pour tenir le plus longtemps possible".

Il faut donc veiller à garder un œil sur le match, mais surtout sur les joueurs, dans le but de tenir le plus longtemps… Et de remporter la victoire !