"On reste dans le local": les travailleurs d'Audi Brussels ont décidé de faire grève dans l'usine

C'est avec un cartable lourd de préoccupations sur l'avenir mais également rempli de colère que les travailleurs et travailleuses d'Audi devaient le chemin du travail ce matin. L'annonce de la direction, la veille, qu'aucun modèle de véhicule ne sera attribué à Audi Brussels par Volkswagen plane sur cette rentrée. Une telle issue pourrait sonner le glas de l'usine à terme si aucune alternative n'était trouvée.

Grève dans l'usine

Mais si les travailleurs sont bel et bien rentrés dans l'usine, ils ont décidé par un vote à main levée de ne pas reprendre le travail. 90% des employés ont voté dans ce sens. Ils font donc grève dans l'usine. Félix, employé depuis 15 ans, explique la situation. "Les managers ont pris la parole et voulaient qu'on reprenne le travail", dit-il. "Les délégués ont ensuite demandé si on voulait reprendre et, à main levée, c'était 'non'. On reste dans le local et on fait grève."