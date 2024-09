Peter Genyn rapporte à la Belgique sa troisième médaille, avec le bronze sur 200 m

Il s'agissait d'une cinquième médaille paralympique pour Genyn, après son doublé à Rio de Janeiro en 2016 sur 100 et 400 m, et les médailles remportées à Tokyo il y a trois ans, en or sur 100 m et en argent sur 200 m.

Le champion du monde et détenteur du record du monde Roger Habsch était également l'un des favoris au podium dans la course, mais il a finalement échoué à la 5e place. Le Liégeois, qui se remet difficilement d'une infection au Covid, aura l'occasion de prendre sa revanche vendredi sur 100 m, encore aux côtés de Peter Genyn.