Selma Van Kerm termine 8e du 400 m T37, pour sa première expérience paralympique à 17 ans

Selma Van Kerm a terminé à la 8e et dernière place du 400 m en classe T37 aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, mardi au Stade de France. L'athlète de 17 ans a effectué le tour de la piste violette en 1:14.80, alors que l'Ukrainienne Nataliia Kobzar a enlevé la médaille d'or avec un record personnel de 1:00.92.

Kobzar n'est pas passée loin du record du monde de la Britannique Georgina Hermitage (1:00.29), qui détient également le record paralympique (1:00.53). La Chinoise Jian Fenfen a coupé la ligne en 2e position (1:01.88) et la Russe Viktoriia Slanova, qui court sous bannière neutre, a fini 3e (1:03.61).

Van Kerm, qui avait été élue Talent de l'année par le Comité paralympique belge en 2023, avait déjà participé aux championnats du monde de Paris 2023 et de Kobe 2024 avant de découvrir les Jeux Paralympiques. Elle avait terminé 4e du 400 m plus tôt cette année au Japon, avec un chrono de 1:12.59. Elle y avait également participé au 200 m, terminant 8e, et au saut en longueur, avec une 6e place.