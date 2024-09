Le contre-la-montre et les épreuves de dressage pour accroitre la moisson de médailles

La délégation belge aborde une journée importante aux Jeux Paralympiques de Paris ce mercredi. Avec le contre-la-montre sur route et l'épreuve individuelle de dressage, de nombreuses médailles sont en jeu. Les pongistes Laurens Devos et Florian Van Acker peuvent également s'assurer d'une médaille dès mercredi.

Ewoud Vromant lancera la journée belge à 8h34 en para-cyclisme, lors du contre-la-montre, dans sa catégorie MC2. L'athlète originaire de Flandre Occidentale a décroché l'argent dans le contre-la-montre à Tokyo il y a trois ans. Il a remporté la médaille d'argent en poursuite à Paris, vendredi. Plus tard dans la matinée, on retrouvera Maxime Hordies (MH1) et Tim Celen (MT1-2), tous deux médaillés de bronze dans le contre-la-montre à Tokyo. L'après-midi, Louis Clincke (MC4), Jonas Van de Steene (MH4) et Marvin Odent (MH3) fermeront la marche.

Pendant ce temps, le Grand Prix individuel de dressage aura lieu au château de Versailles. Michèle George, championne paralympique en titre, et Kevin Van Ham seront en action, dans l'après-midi, dans la catégorie Grade V. Avant cela, Manon Claeys (Grade IV), troisième de l'épreuve individuelle à Tokyo il y a trois ans, sera également en selle.