Combien de temps travaillent réellement les enseignants? Une enquête révèle le nombre d'heures exact prestées par semaine

Une étude récente révèle un risque de burn-out alarmant chez les enseignants, qui atteint 35% dès le mois de novembre. Face à cette situation préoccupante, il est temps de se pencher sur la charge de travail réelle des professeurs, souvent sous-estimée et source de stress chronique.

Officiellement, le temps de travail d'un enseignant se calcule en fonction du nombre de périodes de cours dispensées chaque semaine. Mais qu'en est-il de la préparation des leçons, des corrections, des réunions pédagogiques et de toutes les autres tâches qui incombent aux professeurs ? Cette part invisible du travail enseignant reste difficile à quantifier, contribuant à une perception erronée de la réalité du métier.

Les résultats sont sans appel : un enseignant travaille en moyenne 46 heures par semaine pendant les périodes scolaires, et même 17 heures pendant les vacances !

Des chiffres qui font taire les critiques

Ces données, plutôt rares, permettent de mettre en lumière la charge de travail considérable supportée par les enseignants, bien loin des clichés véhiculés sur leur prétendue oisiveté. Pour les syndicats, cette enquête est une étape importante vers la reconnaissance du métier à sa juste valeur.

Quelles solutions pour prévenir le burn-out ?

Face à ce constat alarmant, il est urgent d'agir pour réduire la charge de travail des enseignants et prévenir le burn-out. Manger des fruits et faire du sport, comme le suggère l'étude de la VUB, ne suffiront pas. Il est impératif de repenser l'organisation du travail enseignant, en allégeant les tâches administratives, en favorisant le travail collaboratif et en offrant un soutien psychologique adéquat.