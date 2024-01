Retour du froid en Belgique: quels sont les bienfaits et les méfaits de cette météo sur notre santé?

Le froid s'est bel et bien installé chez nous et avec lui, des températures qui ne dépassent pas la barre des zéro degrés. Certains l'apprécient, d'autres moins... Mais quels sont les bienfaits et le méfaits d'une pareille météo?

Il existe évidemment des points positifs à avoir un temps froid : "Quand il fait froid et sec, ça va amener à sortir, c'est bon pour le moral et ça va amener à bouger, faire de l'exercice physique. On va patiner, faire de belles promenades en forêt. En ce sens-là, le froid et le soleil, c'est quelque chose de magnifique qui peut contribuer, en faisant bouger les gens, à améliorer l'état de santé", souligne Jacques Leclerc, médecin généraliste.