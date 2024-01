Manger gras, boire de l'alcool,...: ces idées reçues sur le froid sont-elles vraies ou fausses? Les réponses d'un médecin

Le froid est arrivé et avec lui ses températures tombant sous la barre des zéro degré. Certaines l'apprécient, d'autres moins mais le froid a ses bienfaits et ses méfaits, qui sont bien plus nombreux. Concernant les points négatifs, on peut bien évidemment souligner le fait que le froid peut faciliter toutes sortes de maladies et infections comme les rhumes, les grippes et autres pneumonies. Il peut également créer des engelures sur les mains si celles-ci ne sont pas assez protégées.

C'est le caractère préventif qu'il faut mettre en avant car c'est le seul paramètre que l'on peut contrôler en sortant suffisamment bien vêtu pour contrer le froid. Du côté des bienfaits, ceux-ci sont très peu nombreux. On dit que le froid pousserait les gens à bouger un peu plus, à faire de l'exercice physique et donc à renforcer leur santé.