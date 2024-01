Rouler sur la neige ou le verglas: comment éviter de déraper? 

Malheureusement, sur des pluies verglaçantes, il n’y a rien à faire. Le mieux, c’est de se ranger sur le côté, parce que vous aurez vite fait de constater que même le pare-brise est en train de geler, on ne voit plus rien. Il faut donc se ranger sur le côté et attendre que cela passe. Même descendre de voiture peut être très dangereux. La route est vraiment recouverte d’une épaisse couche de glace.

En ce qui concerne la neige, les mots d’ordre sont douceur et calme. Pas de panique. Bien penser aussi que l’accélérateur n’est pas un interrupteur, donc il faut y aller mollo. Si on conduit par exemple avec des Moon Boots, vous allez avoir tendance à freiner et à accélérer de manière trop forte. C’est justement tout ce qu’il faut éviter. Pensez aussi que plus les roues sont droites, moins vous avez de risques de déraper, éviter tout ce qui est mouvements latéraux trop brusques. Et dernier conseil toujours utile : en cas de dérapage, lorsque vous glissez, il vaut mieux regarder la sortie, l’endroit où vous souhaitez vous diriger, plutôt que l’obstacle parce qu’instinctivement votre cerveau va vous diriger là où vous regardez.

Faut-il adapter son itinéraire ?