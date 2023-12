Ryanair: le risque de grève est écarté pour Noël, syndicat et direction se sont entendus sur un pré-accord

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique ont approuvé à une large majorité un pré-accord qu'avaient conclu direction de la compagnie à bas coûts et syndicats la semaine passée, a-t-on appris vendredi auprès de Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. Le risque de grèves durant les vacances de Noël est donc écarté.

Un médiateur belge a dû intervenir

Le conflit social chez Ryanair porte notamment sur les salaires, les horaires de travail et les temps de repos. Les pilotes basés à l'aéroport de Charleroi ont mené plusieurs grèves ces derniers mois. En cause: la volonté de la compagnie à bas coûts de revoir leurs horaires de travail. Une "pause" dans les actions syndicales était cependant intervenue fin septembre pour permettre aux négociations avec la direction de se dérouler dans un climat plus serein.

Une dernière réunion de médiation s'était ensuite tenue fin novembre entre la direction de Ryanair et les représentants du personnel, en présence d'un médiateur. Sans en dévoiler le contenu, la CNE avait alors indiqué avoir abouti "à un maximum" qui serait soumis aux pilotes. "La médiation a été longue, compliquée et pénible, le médiateur a fait ce qu'il pouvait", avait commenté Didier Lebbe.