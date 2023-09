Salles de sport, streaming, magasins: les abonnements ont la cote, mais sont-ils vraiment avantageux?

Maïté, comme beaucoup de Belges, va chercher ses courses sur le pas de sa porte. Elle paye 90 euros pour une vingtaine de produits bio commandés en ligne. Une façon de consommer qui est, selon elle, plus pratique, mais aussi, plus avantageuse financièrement: "J'économise entre 20 et 30 euros par commande en moyenne."

Cette façon de travailler représente une sécurité de revenus pour l'entreprise: "Ça nous permet d'avoir des clients qui sont réguliers. Quand on compare avec les boutiques traditionnelles, on voit qu'il y a une rétention beaucoup plus forte dans un modèle comme celui de Kazidomi."

"Avec mes 50€ par mois, je peux disposer jusqu'à 1.000€ de produit. Je peux restituer une partie des produits dont je dispose, je peux garder le reste, deux semaines ou trois mois si je veux. C'est ultra flexible et c'est tout l'avantage de l'abonnement", explique le magasin.

Du matériel de tennis, de vélo ou encore de camping, le consommateur peut choisir entre plusieurs produits de la marque propre. La promesse: donner plus de flexibilité au client, mais aussi des économies pour son portefeuille.

C'est une manière de fidéliser la clientèle. Mais attention, ce modèle a aussi ses limites. "Il faut être certain, si on est attractif, que le prix est bien choisi. Si le prix de l'abonnement est trop élevé, on n'aura pas beaucoup de consommateurs et si le prix de l'abonnement est trop bas, on aura trop de consommateurs et ce ne sera plus du tout rentable", commente Isabelle Schuiling, professeure de marketing à l’UCL.