Se faire enterrer ailleurs que dans sa commune coûte plus cher: pourquoi ?

Les funérailles ne sont pas gratuites, un emplacement au cimetière non plus. Les prix varient d'une commune à l'autre.

La question de Christian concerne le prix d'un emplacement au cimetière. Il est assez étonné, il cherche une place pour une personne, nous dit-il, qui a vécu toute sa vie dans la même commune. Cette personne a dû déménager pour aller en maison de repos. Elle voulait se faire enterrer dans son village natal. Mais, comme elle n'y résidait plus, le prix au cimetière a explosé. Est-ce légal ?

Et on parle d'un prix qui peut être multiplié par deux ou par trois.

Les villes et communes estiment qu'un habitant a payé, de son vivant, pour l'entretien des cimetières, pour le personnel. Et donc, qu'un non-résident n'a pas contribué à tous ces frais, via les impôts communaux.

Dans certaines communes comme Aubel, c'est 50 euros. 300 euros à Remicourt. Cela varie beaucoup.

Cela dit, rassurons Christian. Habituellement, les communes peuvent se montrer plus souples sur ce genre de sujet.