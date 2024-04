Suite à la réforme du décret Paysage, quelle est la réaction chez les étudiants ? "Il faut tout de même garder un côté strict"

À l'opposé, certains sont plus nuancés et veulent malgré tout une réforme à moyen terme. "C'est une bonne chose pour les étudiants qui avaient commencé dans un système. Après, pour les nouveaux étudiants qui commencent en bac 1, je trouve que le décret n'est pas plus mal, histoire de ne pas se retrouver non plus avec des étudiants qui ont 25 ans, qui sont toujours en première année", "Il faut garder quand même un côté strict et ne pas tout laisser faire non plus. C'est de l'argent du contribuable pour tout le monde", peut-on entendre.

De nouvelles manifestations d'opposition à cette réforme ne sont pas à exclure.