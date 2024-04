La majorité PS-Ecolo-MR vole en éclats à la Fédération Wallonie-Bruxelles: comment en sommes-nous arrivés là?

Retour il y a six semaines - les étudiants sont dans la rue. Ils entendent bien mettre la pression sur le gouvernement. La FEF, Fédération des étudiants francophones, estime que 70 000 étudiants pourraient être empêchés de poursuivre leurs études si le décret n'est pas revu. "Il faut changer les choses parce qu'un étudiant sur trois qui va être exclu en septembre, ce n'est pas possible. Ça représente énormément d'étudiants qui apprennent pour remplir leurs études pendant moins de cinq ans", insistait Lucie Nicosia, secrétaire générale de l'AGL.

Retournement de situation

Trois mois avant les élections, le moment est stratégique. Le PS et Ecolo se mettent à soutenir l'idée de retirer ce décret qu'ils ont eux-mêmes voté avec le MR. "Cette réforme a été votée par le Parlement le 1er décembre 2021 avec le soutien de la majorité PS, MR et Écolo", rappelait dans une vidéo sur les réseaux sociaux Valérie Glatigny (MR), l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, le 31 mars 2024. "On doit avoir le courage politique de reconnaître que cette réforme était une erreur. (...) J'ose espérer que les députés et ministres pourront comprendre qu'il est nécessaire de trouver une solution", répondait le même jour Jean-Marc Nollet, le co-président d'Ecolo.

On ne change pas les règles au milieu du jeu

Le fil se tend entre les partenaires de la majorité. Une première réunion doit se tenir début avril. Elle est finalement reportée. Chacun campe sur ses positions. "Je pense que c'est de la folie tout simplement", réagit alors la ministre de l'Enseignement supérieur, Françoise Bertieaux (MR), "parce qu'on est en plein milieu de l'année académique. Il y a déjà eu une session qui a eu lieu en janvier avec des règles de délibération. On ne change pas les règles au milieu du jeu, au milieu du guet", s'offusque-t-elle.