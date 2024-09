Tensions chez Audi Brussels: pas de reprise des discussions entre les syndicats et la direction, les clés des voitures n'ont pas été rendues

Pas de trêve en vue chez Audi Brussels, et pas de répit non plus pour les travailleurs du fabricant. Ils n'ont toujours pas vu la direction et ont choisi de poursuivre leur mouvement. A la clé, la reprise ou non du travail dans l'usine de la Q8 e-tron.

Devant l'usine, les travailleurs sont moins nombreux que ce lundi. Le boulevard est toujours bloqué. Les ouvriers sont venus à 6h ce matin, heure à laquelle ils commencent normalement le travail. Mais à nouveau, les grilles de l'usine sont fermées. Ce n'est pas une surprise car la direction l'a annoncé dans un communiqué: "Pas de reprise de travail prévue tant que les travailleurs ne sont pas dans de bonnes conditions pour reprendre ce travail."