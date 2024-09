"Le cerveau se dégrade quatre fois plus": cet expert alerte sur la consommation d'alcool chez les mineurs

"Je m'inquiète sur le niveau de consommation et le fait qu'elle aurait pu avoir un accident", réagit d'abord Philippe Devos. Au delà de l'aspect légal de la situation, la vente d'alcool est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, l'aspect sanitaire alerte le docteur.

Si le spécialiste, qui travaille également en hôpital, s'inquiète, c'est en grande partie à cause des dommages que provoque l'alcool chez les jeunes de cet âge.

"Le problème, c'est qu'à 15 ans, le cerveau est en pleine maturation, en pleine construction. Il est donc beaucoup plus sensible à l'alcool, il se détruit quatre fois plus qu'à 18 ans. Ce n'est pas du tout la même chose de boire de l'alcool à 15 ans qu'à 19 et la bière, c'est de l'alcool. Il y a la même quantité d'alcool dans un verre de bière que dans un shoot de tequila donc il ne faut pas croire que c'est parce que c'est de la bière que c'est moins dangereux. Il faut rester extrêmement vigilant chez les moins de 16 ans et les moins de 18 ans pour l'alcool. Ils ont une fragilité du cerveau qui augmente le risque de dépendance à l'âge adulte s'ils consomment à cet âge-là. C'est un double mauvais service qu'on leur rend."