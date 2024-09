Regarder son téléphone ou manger: qu'a-t-on le droit de faire (ou pas) dans les embouteillages?

Qu'avons-nous le droit de faire lorsque nous sommes coincés dans des embouteillages ? Il est par exemple tentant de jeter un oeil à son téléphone, voir carrément de s'en saisir. C'est pourtant interdit.

Pas de téléphone

L'utilisation du téléphone alors que vous êtes au volant moteur allumé est une infraction du 3e degré. L'amende est donc de 184 euros. Lors d'actions spéciales menées par la police, on peut même vous retirer votre permis de conduire pour une semaine, voir plus. Vous passez alors devant le tribunal et l'amende peut aller jusqu'à 5.000 euros. De plus, Vias, l'institut pour la sécurité routière, précise que si vous utilisez votre téléphone dans les embouteillages vous êtes distraits et donc si le trafic reprend vous mettez du temps à le réaliser et donc vous aggraver finalement les files.