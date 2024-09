Des files aux abords de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h58 Encore pas mal de files aux abords de la capitale Encore pas mal de files aux abords de la capitale avec en moyenne 20 minutes sur la plupart des grands axes : Sur l'E40 venant de Liège depuis Bertem Sur l'E19 venant d'Anvers depuis Zemst Sur l'E429 venant de Tournai depuis Tubize Sur le ring extérieur depuis Mont Saint-Jean vers le Carrefour Léonard. Encore et toujours 30 minutes sur la Nationale 25 suite au chantier de réfection des voies en direction de Corroy-le-Grand.

08h41 Accident sur l'A54 Nivelles-Charleroi On signale un accident sur l'A54 Nivelles-Charleroi à hauteur de Thiméon. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont bloquées. Des files sont présentes entre l'Aire de Fromiée et Thiméon en direction de Charleroi (+20 minutes) La situation était compliquée autour de Bruxelles tout comme hier : bonne nouvelle : l'accident sur le ring extérieur à Wemmel vient d'être dégagé. Les files diminuent doucement : 30 minutes à ralentir entre Machelen et Wemmel. Dans l'autre sens, vous ajoutez aussi 30 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem. 25 minutes à ajouter sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard et sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem. Toujours 20 minutes à ralentir entre Haut-Ittre et Huizingen vers Grand-Bigard Enfin, toujours de longues files sur l'E25 entre Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne vers Louvain-la-Neuve (+25 min)

08h12 Un accident sur le ring extérieur à Wemmel L'accident sur le ring extérieur à Wemmel provoque pour l'instant 45 minutes de files entre Machelen et Wemmel (sur 7 km) Un autre accident est signalé sur l'E19 Anvers-Bruxelles à hauteur du Parking de Peutie. Vous ajoutez 30 minutes entre Malines-sud et Machelen vers la Capitale donc. Les files autour de Halle sont toujours présentes avec 15 minutes à ajouter entre Haut-Ittre et Halle et 25 minutes sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles. 20 minutes à ajouter sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard et également sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem. Un camion est en panne sur la Nationale 57 à hauteur de Braine-le-Comte en direction de La Louvière. Le camion est en panne dans un rond-point et la Police a mis en place un passage en alternance. (20 minutes de ralentissements en direction de La Louvière) Enfin, à Bruxelles, la Police demande aux automobilistes d'éviter le secteur du Quai des Usines pour une intervention des services de secours ans préciser la nature de cette perturbation.

07h31 Deux bonnes nouvelles L'accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal en direction de Grand-Bigard vient d'être dégagé. Vous ajoutez encore 20 minutes depuis Haut-Ittre mais cela va se fluidifier. C'est aussi dégagé sur l'E40 Liège-Bruxelles à Sterrebeek. Quelques files tout de même entre Haasrode et Heverlee puis entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne (un peu moins de 15 minutes au total) Par contre, une moins bonne nouvelle, un accident vient de se produire sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wemmel, en bande de gauche. Vous ralentissez pour l'instant 25 minutes entre Grimbergen et Wemmel vers Grand-Bigard. Enfin, début des files entre Lillois et Argenteuil en direction du Carrefour Léonard (+10 min).

07h14 Accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal Tout comme hier, un accident vient de se produire sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal en direction de Grand-Bigard. La bande de gauche est obstruée. 20 minutes à ralentir de Wauthier-Braine à Halle vers Grand-Bigard. Evidemment, cela coince aussi sur l'E429 Tournai-Bruxelles arrivant à Halle. Vous ralentissez 15 minutes depuis Tubize. Toujours sur le ring intérieur, 10 minutes à ajouter entre Expo et Machelen et ensuite entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Enfin, on signale à l'instant un accident en bande de gauche sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek avec le début des files en direction de Bruxelles.

06h32 Ralentissements sur le ring intérieur Les seuls ralentissements significatifs pour l'instant sont sur le ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Tervuren et sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle avec un peu moins de 10 minutes à ajouter en direction de Waterloo.