Tensions et désaccords entre le MR et Ecolo autour des subsides sur les énergies fossiles, en marge de la COP28

"Il y a deux problèmes. Il y a un problème de forme, ça n'a pas été décidé au gouvernement. Et sur le fond, ça ne tient pas la route. Du jour au lendemain, supprimer les chèques mazout, les tarifs sociaux, supprimer les voitures électriques? Ça ne tient pas la route", déclare David Clarinval à notre micro.

Les subventions des énergies fossiles en Belgique représentent plus de 13 milliards d'euros. Et depuis Dubaï, notre pays a signé un texte. La ministre du climat Zakia Katthabi est d'accord sur un principe: celui de supprimer progressivement ces aides. Arrive la polémique: "Contrairement à ce qu'a annoncé la ministre Khattabi sans l'aval du gouvernement à Dubaï, le gouvernement Belge ne mettra pas un terme aux politiques de soutien aux énergies fossiles", à notamment déclaré le vice-Premier ministre David Clarinval sur X.

Réponse de Zakia Kathhabi depuis Dubaï où elle représente actuellement la Belgique: "Vous savez, je suis ici à négocier avec ma collègue des Maldives, dont le pays est en train de disparaître sous eau, donc non je ne commenterai pas", nous a-t-elle dit en visio.

Le vice-Premier ministre écolo, Georges Gilkinet, est plus locace: "C'est un parti fossile qui exprime ça et c'est pour ça que je voulais inviter David Clarinval à rencontrer ces jeunes qui manifestent pour le climat (...) il y a plein de moments où on a trouvé des accords avec le MR, je les ai convaincu d'investir dans le train par exemple, mais c'est un partenaire particulièrement difficile", explique-t-il au micro de Martin Buxant sur bel RTL matin.

Nouvelle tension entre écolo et le MR, cette fois sur fond d'énergie fossile, le tout à moins de 6 mois des élections...