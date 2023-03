TotalEnergies va revendre toutes ses stations-services de Belgique: une réunion très importante a lieu ce mercredi matin

Le groupe TotalEnergies a annoncé revendre ses 2200 stations-services en Allemagne et au Benelux. C'est le groupe canadien Couche Tard qui est le repreneur. Il s'agit d'une chaîne de supérettes multi-services.

Un conseil d'entreprise extraordinaire a d'ailleurs lieu ce mercredi matin, et la situation inquiète le millier de travailleurs belges. Les syndicats veulent des garanties en matière de salaires et de travail. "La seule garantie d'emploi pour l'instant est d'un an", indique Ludovic Pineur, le secrétaire permanent CNE Industrie pour Bruxelles et le Brabant Wallon.