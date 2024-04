Travaux au Carrefour Léonard: de nombreux professionnels impactés, "Les délais de livraison, on ne sait pas les assurer"

Ce n'est un secret pour aucun automobiliste, le chantier qui prend place sur le carrefour Léonard engendre d'innombrables problèmes de circulation. Particulièrement pour celles et ceux devant faire de longs trajets chaque jour. Deux exemples, avec un service de navette à destination de l'aéroport de Zaventem ou encore un service de livraison de colis.

Damien gère une société de navette aéroport. Il redoute la perte financière liée aux travaux. Et pourtant, de nombreux trajets sont déjà réservés avec des offres de prix validées. "On va devoir faire également un détour par le viaduc de Vilvoorde qui est également en travaux. Donc, là, ça va poser vraiment des gros problèmes et nos offres de prix sont déjà faites. On va faire des kilomètres en plus. Et avec le temps en plus, on perd de l'argent", s'agace-t-il.