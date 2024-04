Trois bateaux belges dans le top 6 en Nacra 17 après 3 jours, Lefèbvre/Heuninck 3e en 49er

Partager:

Les trois bateaux belges engagés en Nacra 17 à la Semaine olympique française de voile sont tous les trois dans le top 6 à l'issue de la troisième journée mardi, à Hyères en France.

C'est la dernière chance de pouvoir décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs occupent la 4e place avec 48 points à l'issue de 9 régates. Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien pointent en 5e position avec 49 unités. Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen sont 6es avec 50 unités.

Les Danois Natach Saouma-Pedersen et Mathias Bruun Borreskov sont toujours en tête avec 13 points. En 49er, Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont troisièmes après 9 régates en ce compris celles disputées mardi avec 46 unités pour 40 aux Allemands Max Stingele et Linov Scheel et 44 à leurs compatriotes Jakob Meggendorfer et Andreas Spranger. En planche à voile, Thomas Broucke est 13e pour l'heure en iQFoil après 9 régates avec 81 points dans une catégorie dominée par l'Américain Noah Lyons avec 7 points.

Daan Baute est 23e en Formula Kite après 11 régates avec 161 points. Le Britannique Connor Baibridge (12 pts) est en tête. Cette 55e édition est divisée en deux. Des régates rassemblent les bateaux déjà qualifiés pour les JO, une deuxième course est composée de la flotte des non-qualifiés. Parmi les nations qualifiées, la Belgique est en classe Laser. Emma Plasschaert occupe la 8e place en ILCA 6 après 3 régates. L'Ostendaise a terminé 19e, (23e) et première. Le moins bon résultat n'est pas comptabilisé. Elle totalise 20 points, pour 4 à l'Australienne Casey Imeneo, en tête.