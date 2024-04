Un accident impliquant une moto signalé sur l'E42: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h34 Un accident impliquant une moto sur l'E42 Attention, un accident vient de se produire sur l'E42 Liège-Mons, à hauteur de Rhisnes en direction de Mons.

Une moto est impliquée dans l'accident et obstrue la sortie 12 Namur Ouest.

Soyez prudent si vous devez passer par là. Toujours en région namuroise, mais sur l'E411 cette fois, vous perdez 10 minutes actuellement dans le chantier de Daussoulx.

C'est en direction de Bruxelles. Un ralentissement inhabituel nous est signalé sur l'E429.

Vous perdez 7 minutes entre Bassilly et Enghien, en direction de Bruxelles.

A l'approche de Bruxelles et du ring sur cette même E429, vous perdrez à nouveau 6 minutes entre Tubize et la chaussée de Mons. Aux autres entrées de Bruxelles maintenant,

C'est 15 minutes de perdues sur l'E40 en venant de Liège, entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

5 minutes sur l'E411 pour rejoindre Léonard.

4 minutes depuis Malines sur l'E19 en arrivent sur l'échangeur de Machelen. Enfin sur le ring,

vous perdez 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren.

et puis 20 minutes aussi entre Expo et Machelen, direction Zaventem.

08h08 Bonne nouvelle, c'est très calme sur les routes Seuls les ralentissements habituels vous gênent en ce moment.

Vous perdez 30 minutes sur votre temps de parcours sur le ring intérieur entre Expo et Machelen, direction Zaventem.

5 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Jette. 15 minutes de ralentissements à l'approche du chantier de Léonard, entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren. Sur l'E40, pour rejoindre le ring, là vous perdez 15 minutes entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

5 minutes de ralentissements sur l'E411 en arrivant à proximité du carrefour Léonard.

Sur l'E19, depuis Malines, vous perdez 8 minutes entre Zemst et Machelen.

8 minutes aussi de perdues sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles. Enfin, on termine par le Wallonie et l'E411.

En direction de Bruxelles, vous perdez actuellement 10 minutes dans le chantier de Daussoulx.

Et en direction du Grand-Duché de Luxembourg, près d'Arlon, là vous perdez 15 minutes entre Hondelange et Bridel.

07h30 Aucun incident particulier sur nos routes Seuls les ralentissements habituels vous perturbent :

Sur l'E411, vous perdez 6 minutes dans le chantier de Daussoulx en direction de Bruxelles. Bruxelles, où vous êtes ralenti durant 25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen, à l'approche du chantier du viaduc de Vilvorde. 4 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Wemmel.

Vous perdez actuellement 10 minutes pour rejoindre Léonard, depuis Wezembeek-Oppem. Enfin pour rejoindre le ring,

6 minutes de perdues en ce moment sur l'E40 depuis Liège. C'est entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

6 minutes aussi sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Lembeek et le ring. Enfin, seulement 3 minutes de perdues sur l'E411 pour rejoindre le carrefour Léonard.

07h08 Une situation assez calme ce matin sur nos routes Juste quelques ralentissements habituels à signaler : sur le ring intérieur de Bruxelles, vous perdez actuellement 10 minutes à l'approche du chantier de Léonard. C'est entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren. 20 minutes de perdues au nord du ring, entre Expo et Machelen, direction Zaventem.

5 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Wemmel. Pour rejoindre le ring maintenant, vous perdez 3 minutes sur l'E40 entre Sterrebeek et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

3 minutes aussi sur l'E429 Tournai-Bruxelles, entre Lembeek et le ring. Enfin, on part en Wallonie où vous ralentissez 7 minutes en ce moment sur l'E411 dans le chantier de Daussoulx en direction de Bruxelles. C'est entre les aires d'Ostin et de Aische-en-Refail.



06h26 Les seuls ralentissements sur le ring de Bruxelles Les seuls ralentissements à vous signaler en ce moment ce situent sur le ring de Bruxelles. Ring intérieur sur lequel vous perdez 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren. C'est à l'approche du chantier de Léonard, en direction de Waterloo et de l'E411. Et puis, plus haut, toujours en ring intérieur, 8 minutes de perdues entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem. Enfin, sur l'E429 Tournai-Bruxelles, vous perdez 4 minutes vers le ring. C'est entre Tubize et le chaussée de Mons.