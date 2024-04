Un accident provoque d'importants embarras de circulation sur l'E40: quel est l'état des routes ce mardi matin?

09h20 Un accident à Oostkamp provoque plus d'une heure de file sur l'E40 Des embouteillages de plus d'une heure se sont formés mardi matin sur l'autoroute E40 à partir de Beernem, en direction d'Ostende. Plusieurs véhicules se sont emboutis à hauteur d'Oostkamp (Flandre occidentale), prévient le Vlaams Verkeerscentrum, le centre flamand de la circulation. Peu avant 08h00 mardi matin, deux voitures et deux camions se sont percutés. Une des voitures a fini dans le fossé. Son conducteur a dû être désincarcéré et a été emmené à l'hôpital. Seule la voie de gauche est ouverte à la circulation. Les perturbations devraient encore durer un certain temps alors que les véhicules accidentés doivent être remorqués. Plusieurs déviations sont possibles pour éviter le secteur. Les personnes désirant se rendre à Bruges depuis Aalter sont priées d'emprunter la N44 vers Maldegem. Les automobilistes en provenance d'Anvers qui souhaitent rallier la Côte peuvent prendre l'E34/A11 vers Bruges tandis que le trafic depuis Gand vers Bruges peut emprunter le R4 vers Zelzate et poursuivre ensuite sur l'E34.

08h59 Les files diminuent vers la capitale L'accident sur l'E40 à hauteur de Heverlee a été dégagé. En provenance de Liège, vous devrez encore ajouter 20 minutes depuis Bertem. Files qui diminuent quelque peu vers la Capitale : 15 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo et Léonard 10 minutes sur l'E11 depuis Hoeilaart 10 minutes sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Halle puis 25 minutes entre Expo et Machelen et les fameuses 15 minutes avant Tervuren. Notez que l'itinéraire bis pour reprendre le ring après le Tunnel de Tervuren via la Chaussée de Tervuren est aussi encombré avec 15 minutes à patienter avant le feu qui vous permet de reprendre le ring.

08h37 Un nouvel accident sur la E40 On rappelle cet accident impliquant un poids lourd sur la Nationale 97 Philippeville-Ciney à hauteur de Villers-le-Gambon. Il se trouve dans le fossé et la circulation se fait en alternance. Vers Bruxelles : Toujours 25 minutes de perdues sur l'E40 entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne. Un accident vient d'ailleurs tout juste d'être signalé sur cette E40 à hauteur de Heverlee en direction Bruxelles ce qui pourrait encore compliquer le trafic. 20 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard. 10 minutes sur l'E411 depuis Hoeilaart et 15 minutes dans la zone de travaux débutant à Daussoulx. Notez qu'à Bruxelles une manifestation du secteur de l'enseignement prendra place dès 10h au départ de la Gare Centrale vers la Place Surlet de Chokier où se trouve le siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur l'E19 Mons-Bruxelles, vous ralentissez 15 minutes entre l'Aire du Bois du Gard et Thieu.

08h09 Un accident sur la E40 à hauteur de Blegny Un accident est signalé sur la E40 Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur de Blegny en direction de Bruxelles. La sortie BARCHON est fermée. Sur cette E40, 10 minutes de files sont constatées entre l'Aire de Tignée et Cheratte. Un second accident est signalé sur la Nationale 97 Philippeville-Ciney à hauteur de Villers-le-Gambon. Un poids lourd se trouve dans le fossé et la circulation se fait en alternance. Un véhicule est signalé en panne en bande de droite sur l'E411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Beez, sur le viaduc en direction de Bruxelles. Un peu plus loin vous ralentissez 15 minutes entre Champion et l'Aire d'Aische-en-Refail vers Bruxelles. 15 minutes supplémentaires entre Overijse et Léonard. Sur l'E40 Liège-Bruxelles, vous ajoutez maintenant 25 minutes depuis Haasrode vers Bruxelles. Sur l'E40 venant de Gand, toujours 25 minutes d eperdues entre Erpe-Mere et Ternat Sur le ring extérieur, vous devrez ajouter 15 minutes entre Waterloo-Centre et le Carrefour Léonard vers Zaventem. 15 minutes également sur l'E19 venant d'Anvers entre Zemst et Machelen. Situation aussi compliquée sur le ring intérieur de Bruxelles avec 40 minutes supplémentaires entre Grand-Bigard et Machelen et quelques répercussions sur l'A12 venant d'Anvers avec 25 minutes à ajouter entre Wolvertem et Laeken.

07h29 Les files s'intensifient vers Bruxelles Un morceau de pneu est signalé en bande de gauche sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Cognelée, un peu avant l'échangeur de Daussoulx en direction de Mons. Prudence. Les files s'intensifient vers Bruxelles avec : 20 minutes sur l'E40 venant de Gand entre Alost et Grand-Bigard 15 minutes sur l'E411 depuis Overijse 10 minutes sur l'E40 depuis Bertem avec 5 minutes supplémentaires entre Haasrode et Heverlee 10 minutes sur le ring intérieur entre HAut-ittre et Halle, puis 35 minutes entre Grand-Bigard et Machelen et toujours 15 minutes avant Tervuren. 5 minutes entre Waterloo et le Carrefour Léonard.



07h09 Pas d'accident à signaler Les files habituelles sont déjà bien présentes ce matin mais pas d'accident à signaler. Le ring intérieur est déjà bien chargé avec 4 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 30 minutes entre Expo et Machelen et les 15 minutes habituelles avant le Tunnel de Tervuren vers Waterloo. Vers Bruxelles, l'E40 venant de Gand présente aussi pas mal de ralentissements avec un peu plus de 20 minutes entre Alost et Grand-Bigard. 10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et déjà 10 minutes dans les travaux débutant à Daussoulx. 10 minutes encore sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Sur le ring extérieur de Bruxelles, 2 minutes de perdues entre Ophain et Lillois puis 3 minutes entre Waterloo et La Hulpe. Sur l'E40 Liège-Bruxelles, 2 minutes de perdues au niveau de Heverlee puis entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne. Enfin, dans le sud du pays, 7 minutes à ralentir sur l'E411 entre Longlier et l'Aire de Recogne vers Namur suite à la zone de chantier à cet endroit.



06h29 Les files évoluent rapidement sur le ring intérieur Les files évoluent assez rapidement sur le ring intérieur de Bruxelles avec 7 minutes à ralentir entre Strombeek-Bever et Machelen puis 15 minutes déjà entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 5 minutes également sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard et enfin 5 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Dans le sud du pays, 2 petites minutes de ralentissements sur l'E411 entre Verlaine et l'Aire de Recogne vers Namur. On rappelle qu'un chantier est en cours entre les échangeurs 26 "Verlaine" et 25 "Libramont-Chevigny" avec une circulation sur une voie dans chaque sens et une limitation à 70 km/h.