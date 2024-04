Un automobiliste belge intercepté par la police: en tout, il cumulait... plus de 6 millions d'euros d'amendes impayées

Les forces de l'ordre ont intercepté mercredi un automobiliste qui avait accumulé la somme de 6,23 millions d'euros d'amendes impayées au cours d'une vaste opération de contrôle menée conjointement par la police et les douanes dans le sud du Limbourg. L'individu, dans l'incapacité de s'acquitter de ce montant, s'est vu saisir son véhicule, a indiqué la zone de police locale.

L'opération, qui s'est déroulée sur plusieurs axes routiers, a mobilisé différentes unités de police. Outre l'automobiliste aux amendes record, les agents ont perçu plus de 18.000 euros pour diverses infractions et ont saisi sept voitures au total. Treize conducteurs ont été testés positifs à la consommation de stupéfiants et trois circulaient sans permis valide. Trois autres ont été pris en flagrant délit d'utilisation de leur téléphone au volant.