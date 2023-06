Un cas de salmonelle détecté dans l'environnement de l'usine Ferrero d'Arlon

Un cas de salmonelle a été détecté dans l'environnement de l'usine Ferrero située à Arlon, indique l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) à Belga jeudi, confirmant une information de Sudinfo. L'Afsca rassure toutefois et précise qu'aucune denrée alimentaire n'a été testée positive, la détection est probablement due à un contrôle renforcé du personnel de l'usine après la fermeture du site l'an dernier.

"Ils ont pris les mesures nécessaires", rassure la porte-parole de l'Afsca, Aline Van den Broeck, en se référant au personnel de l'usine de la province du Luxembourg. "Le risque est tout à fait contrôlé", poursuit-elle. "Aucun produit final destiné à la consommation n'a été testé positif." Aucun produit n'a cependant quitté l'usine, note la porte-parole.

Un peu plus d'un an auparavant, l'Afsca avait rappelé plusieurs produits chocolatés de la marque Kinder, fabriqués dans l'usine à cause d'une infection de salmonelle. L'agence fédérale avait ensuite ordonné la fermeture de l'usine. Depuis, le personnel procède à plusieurs contrôles par jour. "Ça peut provenir d'une plinthe ou même d'une chaussure", note Aline Van den Broeck pour parler de la détection repérée ce jeudi.