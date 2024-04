Un commerce sur 5 est inoccupé en Wallonie: voici le plan du gouvernement pour soutenir les indépendants

Lancé il y a un an, le plan Horizon Proximité vise à soutenir le commerce de proximité. 100 villes ont été sélectionnées partout en Wallonie. Le gouvernement wallon a débloqué 23 millions pour venir en aide aux villes et communes et lutter contre les cellules vides. En 2023, 20% des commerces étaient inoccupés.

Les crises successives ont un impact sur les petits indépendants. La fermeture d'un commerce, pour cause de faillite, déménagement ou faute de repreneur, provoque une baisse d'attractivités dans le quartier. C'est l'effet domino.