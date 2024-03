Un conducteur sur quatre continue de rouler avec des pneus hiver, en été: voici pourquoi cette pratique peut être dangereuse

Alors que le mercure commence à grimper et que le printemps pointe timidement le bout de son nez, TRAXIO, en collaboration avec sa fédération du pneu Federtyre & sa commission PneuBand, lance un appel pressant à tous les automobilistes : il est temps de planifier la permutation des pneus hiver en pneus été. Cette mesure, souvent négligée, revêt une importance capitale pour la sécurité routière et la performance des véhicules.

Selon Filip Rylant, porte-parole de TRAXIO, les pneus hiver perdent en efficacité dès que les températures dépassent les 7 °C. "Circuler avec des pneus hiver en été est légal mais produit un effet négatif sur le comportement routier de la voiture et la sécurité routière", a-t-il souligné. En effet, plusieurs inconvénients majeurs se dessinent lorsque les pneus hiver sont utilisés par temps chaud comme une distance de freinage accrue, une tenue de route moins bonne, surtout pour les véhicules lourds et chargés ou encore une usure plus rapide des pneus.



Des tests réalisés par l'ADAC en 2021 ont démontré que la distance de freinage augmentait significativement avec les pneus hiver par temps chaud, tant sur sol sec que mouillé. De plus, la tenue de route et la stabilité sont compromises, en particulier lorsque les véhicules sont fortement chargés.