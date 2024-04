Un cycliste wallon sur deux ne se sent pas en sécurité dans la circulation: voici des conseils pour une meilleure cohabitation

Avec le retour des beaux jours, de plus en plus de Belges sortent leur vélo. Mais un cycliste wallon sur deux ne se sent pas en sécurité dans la circulation. "Le principal comportement dangereux qui est relevé par les cyclistes, c'est le non-respect de la distance de sécurité lors du dépassement d'un cycliste. Elle est d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération. C'est vraiment ce qui engendre le plus grand sentiment d'insécurité chez les cyclistes", explique Belinda Demattia, porte-parole de l'agence wallonne pour la sécurité routière.

"Chaque semaine, 20 cyclistes sont impliqués dans un accident avec une moyenne de 15 tués par an. Ces chiffres augmentent ces dernières années. Depuis la période Covid, beaucoup de personnes se sont mises au vélo, donc ça explique en partie cette augmentation. En 2023, ça repart à la baisse alors que la mobilité à vélo continue d'augmenter. On espère que cette tendance se poursuivra dans les prochaines années", poursuit la porte-parole.