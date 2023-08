Un indispensable de la rentrée qu'il faut choisir avec soin: comment reconnaître un bon cartable?

Mais quels sont les secrets d’un produit de qualité ? "Une toile très dense donne vraiment une solidité très concrète au produit", explique Christophe Pirlot, gérant d'un magasin de maroquinerie. "Des marques qui sont là depuis très longtemps sur le marché, ça va quand même être un gage de qualité. Et après, il faut toucher le cartable, voir l'épaisseur des tirettes. Avec une densité de métal dans le curseur. Qui fait que celui-ci ne s'écarte pas et permet de constamment bien fermé la maille de la tirette."

À quel prix?

Le prix est-il également un bon indicateur ? La jeune Shelsy est en quête d’un cartable. C’est Arlette, son arrière-grand-mère, qui doit valider son choix. "Vous savez avoir des mallettes à 10€ mais elle ne valent que 10€", affirme-t-elle ironiquement. "Le deuxième jour, les tirettes sont fichues."

Entre un cartable à 139€ et un autre à 29€, la différence peut-être énorme. "Plus cher, c'est mieux", explique Gilles Jacquemin, un vendeur. "Des sacs renforcés sont plus solides au niveau du sol, du dessous, et vont durer plus longtemps." Le principe vaut aussi pour les trolleys.