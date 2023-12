Une analyse des eaux usées montre une importante circulation du coronavirus en Belgique

La surveillance des eaux usées montre une importante circulation du coronavirus dans 22 des 41 stations d'épuration monitorées à travers le pays. Une augmentation plus rapide a par ailleurs été observée dans neuf stations, sur base de mesures effectuées le 13 décembre. Le nombre de zones présentant une tendance à la hausse a cependant légèrement diminué par rapport à la semaine précédente. La situation autour du Covid-19 est ainsi jugée "alarmante" dans 19 zones du pays.

Fin novembre, le code jaune du niveau de menace sanitaire avait été déclaré concernant les infections respiratoires, en raison d'une augmentation de la circulation de ces maladies. La pression sur le système de santé reste toutefois sous contrôle.

Jeudi, les experts du Risk Assessment Group se réuniront à nouveau pour discuter d'éventuelles nouvelles mesures. Les masques buccaux pourraient être réintroduits dans les hôpitaux, par exemple.

Le SPF Santé publique insiste sur le fait qu'il est essentiel de respecter les mesures d'hygiène connues pour éviter toute propagation des virus. "Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon, aérez les espaces intérieurs et restez à la maison si vous êtes malade", préconisent les autorités publiques. La vaccination contre le Covid-19 et la grippe reste également recommandée, en particulier pour les groupes à risque.