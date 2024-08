"Une bonne collation, ce sont trois éléments": comment éviter le sucre dans le cartable des écoliers

C'est l'indispensable de tous les écoliers : la collation. Cependant, celle-ci n'est pas toujours saine. Mais à l'Institut Angélus de Woluwe-Saint-Lambert, on ne laisse pas le choix aux enfants. Ici, les biscuits sont proscrits. "On propose la colla-soupe aux enfants. Ils ont tous droit à de la soupe gratuitement dès 10 h. S'ils n'aiment pas, les parents ont la consigne de leur donner un fruit", indique Anne-Cécile Huygens, enseignante en 2e primaire.

À lire aussi Trop de sucres cachés dans la plupart des boissons et aliments transformés

La collation idéale se compose de trois éléments.

L'objectif ? Éviter le sucre, l'ennemi des enfants. "Les aliments avec trop de sucres ajoutés provoquent un pic glycémique trop grand et donc, ils vont avoir beaucoup d'énergie d'un coup et ensuite, cela redescend tout aussi vite. Pour avoir de l'énergie plus longtemps, c'est mieux de manger une tartine", explique Maud Louvigny, diététicienne. "La collation idéale se compose de trois éléments : un produit laitier, un féculent et un fruit", ajoute l'experte.

Le sucre n'est pas proscrit, mais tout est une question d'équilibre.