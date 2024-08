Rentrée des classes: tout ce qui change

Ce lundi matin, quelque 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles retrouvent le chemin de l'école, ainsi que 120.000 enseignants. Il s'agit de la première rentrée des classes depuis les élections de juin dernier et l'arrivée au pouvoir, au niveau communautaire, d'une nouvelle majorité formée par le MR et Les Engagés.

Le Pacte d'excellence, vaste plan de réforme de l'école francophone lancé il y a dix ans, doit être évalué, mais continue à être instauré. Cette année, le tronc commun est étendu à la 5e primaire. Ce qui signifie qu'une nouvelle grille horaire ainsi que de nouveaux référentiels seront instaurés. Cela implique 3 heures d’éducation physique par semaine et de mesures d’accompagnement personnalisées en cas de besoin.

Autre mesure importante de cette rentrée 2024-2025 : la gratuité des fournitures scolaires étendue à la 3e primaire. Chaque école reçoit environ 70 euros de forfait pour fournir aux écoliers les fournitures scolaires de base. En revanche, les écoles pourront toujours réclamer aux parents les frais pour la piscine et les sorties scolaires. Cette mesure, imaginée par la précédente législature, qui vise davantage d'égalité entre les enfants, doit être réévaluée.

Et désormais, la 5e et la 6e forment un seul bloc. À la fin de la 6e, un "dispositif de fin de parcours" sera proposé pour les élèves en échec, dès la rentrée 2025.

Mais dès cette année, il ne sera plus possible de redoubler une 7e qualifiante. Les élèves en échec devront suivre un dispositif de fin de parcours et un soutien spécifique aux apprentissages.

Le droit à la déconnexion des enseignants

Enfin, dernière mesure en place dès cette rentrée : le droit à la déconnexion des enseignants. Ils ont désormais la liberté de ne pas être joignables sur leur téléphone portable en dehors des heures de travail. Cela vaut aussi pour les mails et l'éventuelle plateforme utilisée par leur école. Seule exception, en cas d'"urgence dûment justifiée par leurs pouvoirs organisateurs".