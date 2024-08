À la veille de la rentrée scolaire, le point sur les conditions de circulation: quelques chantiers jouent les prolongations

Qui dit rentrée scolaire dit aussi retour des heures de point au volant. Pour ce faire, faisons un petit point des conditions de circulation pour ce lundi matin... en commençant par les bonnes nouvelles.

En effet, les vacances sont finies... et certains chantiers aussi. En Cité ardente, c'était la déviation de l'été ici à Liège, puisque la liaison A602 du tunnel sous Cointe était une nouvelle et une dernière fois partiellement fermée durant les mois de juillet et les mois d'août. Trois années de travaux au total, 85 millions d'euros d'investissement pour la rénovation du plus long tunnel de Wallonie, et dorénavant un des mieux équipés d'Europe. Un axe majeur : 2,4 millions de véhicules l'empruntent chaque mois. La réouverture est prévue dès demain matin, 6 heures.