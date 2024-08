Les vacances, c'est terminé, mais pas de panique, les prochaines ne sont pas loin: voici le calendrier des congés 2024-2025

Demain, c'est la rentrée scolaire pour des milliers d'élèves. Adieu grasses matinées et soirées tardives, il va falloir à nouveau se lever tôt. Une rentrée des classes qui pour la 3è année consécutive, sera rythmée par le nouveau calendrier scolaire, d'application uniquement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En effet, à partir de demain et comme chaque année, les élèves de primaire et de secondaire vont alterner des périodes de cours qui vont de 7 à 8 semaines.

La première période de congé aura lieu du 21 octobre au 8 novembre après 8 premières semaines de cours. Sept semaines de cours plus tard, on sonne la fin de l'année 2024 et le début des vacances d'hiver, qui se dérouleront du 23 décembre au 5 janvier.

Ensuite, après 7 semaines de cours en 2025, on repart pour des congés, de détente cette fois-ci, du 24 février au 9 mars. Ensuite, nous enchaînerons avec les congés de Pâques après 7 nouvelles semaines de cours, du 28 avril au 11 mai.

Petite particularité cette année, le lundi de Pâques tombe 1 semaine avant les congés, le 21 avril. Enfin, après 8 nouvelles semaines de cours, les examens arriveront, puis viendront enfin les vacances d'été, du 5 juillet au 25 août.