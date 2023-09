Une chaleur intense dans la salle d'audience, la climatisation défectueuse: le procès des attentats de Bruxelles perturbé

Une chaleur intense se fait ressentir dans la salle d'audience de la cour d'assises de Bruxelles au Justitia à Haren, jeudi, où se déroule le procès des attentats à Bruxelles. La présidente, Laurence Massart, a annoncé à toutes les personnes présentes que la climatisation était défectueuse et ne pouvait pas être réparée avant une quinzaine de jours.

Celles-ci doivent encore se poursuivre vendredi et lundi, avant l'entrée en délibération des jurés et des trois juges professionnels. Or, des températures élevées sont encore annoncées dans ces prochains jours.

Jeudi après-midi, la température dans la salle d'audience était de 28°c selon la présidente, thermomètre à l'appui.